Nuova opera della street artist Laika sulla destra sovranista

BARCELLONA – Dopo il risultato delle elezioni americane, la street artist Laika ha realizzato una nuova opera dal titolo “The Black Wave – L’onda sovranista”, affissa nel quartiere multietnico di Barcellona, il Raval.

Il poster, ritrae un’onda nera che travolge l’occidente dalla quale escono i 5 principali leader della destra sovranista: Benjamin Netanyahu, Viktor Orban, Giorgia Meloni, Javier Milei e il neo eletto presidente degli USA, Donald Trump.

“Con l’elezione di Donald Trump l’onda nera, sovranista, razzista e omofoba e machista che sta travolgendo l’occidente sarà ancora più violenta. Si prospettano anni bui per la democrazia e per i diritti umani: non ci sarà tregua per donne, migranti e minoranze e la libertà di espressione sarà sempre meno garantita”, ha dichiarato Laika.