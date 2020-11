Nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che adatta le restrizioni alla nuova classificazione in “area gialla” per la Sicilia

PALERMO – La nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per limitare il contagio del Coronavirus nell’Isola, modifica alcune delle restrizioni, adattandole alla nuova classificazione in “area gialla” per la Sicilia. Il provvedimento sarà in vigore da oggi (domenica 29 novembre) a giovedì 3 dicembre. Possono riaprire (dalle 5 alle 18) i bar, […]

PALERMO – La nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per limitare il contagio del Coronavirus nell’Isola, modifica alcune delle restrizioni, adattandole alla nuova classificazione in “area gialla” per la Sicilia. Il provvedimento sarà in vigore da oggi (domenica 29 novembre) a giovedì 3 dicembre. Possono riaprire (dalle 5 alle 18) i bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pizzerie. E’ consentita, fino alle 22 la vendita di cibo per asporto, mentre nessun limite per il domicilio. Prevista la chiusura dei centri commerciali nelle giornate domenicali. Eccezione solo per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Sarà possibile muoversi all’interno del proprio Comune, e fuori, dalle 5 alle 22. Negli altri orari gli spostamenti saranno possibili solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, dovrà essere rispettato il limite del 50 per cento di riempimento rispetto alla capienza. Restano confermati la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori, la chiusura di teatri, cinema, musei, parchi, palestre e piscine.