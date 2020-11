Nuova veglia di preghiera per i marinai sequestrati in Libia

MAZARA DEL VALLO – Un nuovo momento di raccoglimento e preghiera è stato richiesto al Vescovo dai familiari dei 18 pescatori mazaresi ancora sequestrati in Libia. La Veglia di preghiera si terrà martedì 24 novembre, alle ore 19, presso la parrocchia Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo e a presiederla sarà proprio il […]

MAZARA DEL VALLO – Un nuovo momento di raccoglimento e preghiera è stato richiesto al Vescovo dai familiari dei 18 pescatori mazaresi ancora sequestrati in Libia. La Veglia di preghiera si terrà martedì 24 novembre, alle ore 19, presso la parrocchia Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo e a presiederla sarà proprio il Vescovo monsignor Domenico Mogavero. Quello della prossima settimana è il secondo momento di preghiera che si celebra per i marinai che dal 1° settembre scorso sono nelle mani delle milizie di Haftar. Una prima Veglia fu celebrata il 24 ottobre scorso nella parrocchia San Lorenzo a Mazara. «Il mio accorato invito alla città è quello di stare vicino ai familiari dei pescatori sequestrati che stanno vivendo, con angoscia e ansia, questi difficili momenti», ha detto il Vescovo. La Diocesi, in queste settimane, sta sostenendo le famiglie col pagamento delle utenze domestiche.