Nuovi alberi piantati sul territorio di Petrosino. Completato l’intervento voluto dall’Amministrazione comunale

PETROSINO – Nuovi alberi a Petrosino. E’ stato ultimato, infatti, l’intervento di piantumazione voluto dall’Amministrazione comunale per rinfoltire e ripristinare la presenza “verde” in alcune strade di Petrosino. I nuovi alberi (Pioppi cipressini, Cocus e Corbezzoli) sono stati piantati in via Marsala, nella zona del parcheggio Gazzarella (via Paolo Borsellino) e in via Giacomo Licari. […]