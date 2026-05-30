Nuovi Ca Lavoro. Patrizia Di Dio, “Orgogliosi della nomina di Giusy Vitale, eccellenza dell’imprenditoria italiana e del retail alimentare”

PALERMO – “Siamo orgogliosi per la nomina a Cavaliere del Lavoro di Giusy Vitale, imprenditrice siciliana di grande valore, alla guida di una delle più autorevoli realtà italiane del retail alimentare di qualità. A lei, a nome di Confcommercio Palermo, rivolgo le più sincere congratulazioni per un riconoscimento prestigioso che premia il percorso di un’azienda familiare costruito con competenza, visione, impegno, valori etici, dedizione, capacità innovativa e forte radicamento nel territorio”.

Lo ha dichiarato Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, commentando la nomina dei nuovi Cavalieri del Lavoro decisa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“La sua storia imprenditoriale è la conferma che anche dalla Sicilia possano nascere modelli d’impresa solidi e competitivi a livello internazionale, senza perdere il legame con la propria identità, con i produttori locali e con i valori autentici del fare impresa. Prezzemolo&Vitale è un modello imprenditoriale distintivo e vincente, capace di coniugare la qualità e la cultura della bottega con l’innovazione organizzativa, l’efficienza della moderna distribuzione, la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e una forte attenzione alle persone, al lavoro e alla responsabilità sociale. Il successo dell’azienda dimostra come il commercio e il terziario possano essere motori straordinari di sviluppo economico, innovazione, occupazione e coesione sociale. È anche un segnale forte per il mondo dell’impresa femminile, che ogni giorno contribuisce in modo determinante alla crescita economica, sociale e culturale del Paese”.