Nuovi concerti di Selinus all’Opera

CASTELVETRANO – Il Teatro Selinus – con tutti i teatri d’Italia – ritorna alla piena capienza e Selinus all’Opera è adesso pronta ad accogliere i tanti cittadini che hanno chiesto di partecipare al ritorno della musica al teatro di Castelvetrano e non hanno potuto trovare posto.

Per celebrare questo particolare momento Ars Nova Associazione Siciliana per la Musica da Camera – che ha già deciso di destinare i proventi della rassegna ad attività musicali a Castelvetrano – aggiorna e rilancia l’offerta di Selinus all’Opera, aggiungendo un nuovo concerto, venerdì 10 dicembre, e proponendo anche una formula di abbonamento breve che comprende una rappresentazione di Tosca (sabato 30 o domenica 31 ottobre), il Recital pianistico di Sophia Vasheruk (venerdì 3 dicembre) e il nuovo programma dedicato a Debussy a cura del pianista Franco Vito Gaiezza (venerdì 10 dicembre) al costo complessivo di 35 euro, oltre la prevendita. E’ sempre possibile acquistare i biglietti singoli per la Tosca, il recital pianistico di Sophia Vasheruk e il concerto a tema La vie de Claude su www.liveticket.it/arsnovapa.