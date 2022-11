Nuovi divieti di accesso in via sperimentale a Partanna

PARTANNA – “In via sperimentale, dalla giornata di ieri (24 novembre), abbiamo dato attuazione a un’ordinanza sulla viabilità che istituisce il senso unico di marcia nella via Selinunte e il divieto di accesso nella via Normanni. La decisione scaturisce dalla necessità di rendere più fluido il traffico nella zona e non creare intralcio alla circolazione […]

PARTANNA – “In via sperimentale, dalla giornata di ieri (24 novembre), abbiamo dato attuazione a un’ordinanza sulla viabilità che istituisce il senso unico di marcia nella via Selinunte e il divieto di accesso nella via Normanni. La decisione scaturisce dalla necessità di rendere più fluido il traffico nella zona e non creare intralcio alla circolazione eliminando situazioni di pericolo”.

Lo dice il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, in merito ai cambiamenti urbani attuati da ieri in accordo con la Polizia Municipale. Nello specifico, la via Selinunte, nel tratto di strada compreso tra la via dei Campi e l’incrocio denominato Bivio Cappuccini, è sede di svariate attività artigianali una di fronte all’altra, e durante il giorno diventava impercorribile nei due sensi di marcia per il restringimento della carreggiata, causato degli avventori che si recano presso le suddette attività. Il senso unico di marcia e il divieto di accesso nella via Normanni all’intersezione con la via La Masa è istituito esclusivamente in via sperimentale.