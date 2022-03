Nuovi premi per la poetessa partannese Maria Grazia Alia

PARTANNA – Continua ancora la messe di premi che riceve l’insegnante poetessa di Partanna Maria Grazia Alia. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati i seguenti: a Rogliano (CS) ha ottenuto il premio Rinnovamenti per la sezione poesia inedita nella V Edizione del Concorso Letterario Nazionale per Poeti e Narratori. Ha ottenuto a Torino […]

PARTANNA – Continua ancora la messe di premi che riceve l’insegnante poetessa di Partanna Maria Grazia Alia. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati i seguenti: a Rogliano (CS) ha ottenuto il premio Rinnovamenti per la sezione poesia inedita nella V Edizione del Concorso Letterario Nazionale per Poeti e Narratori. Ha ottenuto a Torino a metà febbraio di quest’anno la segnalazione di merito per l’opera “La Ladra” nella sezione Narrativa breve della XXIX edizione del Premio Letteratura d’Amore.