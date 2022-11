ERICE – Nuovo appuntamento il 9 novembre per la rassegna letteraria “Libriamoci – Incontro con l’Autore”, organizzata dall’Istituto Superiore ‘I. e V. Florio’ in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice. Ad incontrare il pubblico di lettori, alle ore 18, in libreria, in via Manzoni sarà Roberto Emanuelli, dalla cui penna inconfondibile nasce una storia d’amore […]

ERICE – Nuovo appuntamento il 9 novembre per la rassegna letteraria “Libriamoci – Incontro con l’Autore”, organizzata dall’Istituto Superiore ‘I. e V. Florio’ in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice. Ad incontrare il pubblico di lettori, alle ore 18, in libreria, in via Manzoni sarà Roberto Emanuelli, dalla cui penna inconfondibile nasce una storia d’amore e di formazione, “Quando tutto sembra immobile”. Un romanzo potente, maturo, che racconta con sapienza le relazioni umane e che insegna a fare pace con i nostri lati più bui e ad accettarci per quello che siamo, forti e fragili al tempo stesso.

Roberto Emanuelli è nato e vive a Roma. Ha esordito nel 2015 con ‘Davanti agli occhi’. Il suo secondo romanzo, ‘E allora baciami’, è stato uno straordinario caso editoriale, seguito da ‘Buonanotte a te’, ‘Tu, ma per sempre’, ‘Adesso lo sai’ e ‘Volevo dirti delle stelle’. Tutti grandi bestseller. Negli anni, attorno a lui si è raccolta una enorme schiera di lettori affezionatissimi.