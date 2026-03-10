CASTELVETRANO – Altre due nomine del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Don Giacinto Leone, attuale parroco a Santa Ninfa, è stato nominato assistente ecclesiastico del gruppo scout Agesci di Santa Ninfa. Già nelle settimane scorse il Vescovo aveva nominato don Daniele Donato e don Francesco Fiorino assistenti ecclesiastici per le unità scout dell’Associazione italiana guide e scouts d’Europa, rispettivamente per i gruppi che fanno capo alla parrocchia Cristo Re e alla parrocchia San Pietro di Mazara del Vallo. Il Vescovo ha, altresì, nominato nuovo cappellano alla casa circondariale di Castelvetrano fra’ Francesco Maria Strazzeri (pfsgm), vice parroco a Santa Lucia. Fra’ Strazzeri come cappellano prende il posto di don Vincenzo Aloisi.