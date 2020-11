Nuovo Cda alla Fondazione “San Vito Onlus”

MAZARA DEL VALLO – Il Vescovo monsignor Domenico Mogavero ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio d’Amministrazione della Fondazione “San Vito Onlus”, braccio operativo della Caritas diocesana. Il CdA rimarrà in carica tre anni. Quattro i riconfermati: Vito Puccio, Dora Polizzi, Annalisa Gallo e il direttore della Caritas diocesana, Girolamo Errante Parrino. Nuovi componenti sono stati nominati: Salvatore Bonanno, Stefania Mannone e don Giacomo Putaggio. Il nuovo Collegio dei Revisori, invece, è formato da Saverio Caruso, Maurizio Laudicina, Filippo Sollima, Giovanni Di Stefano ed Enza Lupo. Il Consiglio d’insediamento, al quale ha partecipato il Vescovo, ha rieletto Presidente Vito Puccio, vice Dora Polizzi e segretario Annalisa Gallo. «Ringrazio il nuovo Consiglio per la fiducia che mi ha dato – ha detto Vito Puccio – il mio impegno continuerà con la passione con la quale in questi anni ho guidato la Fondazione in tutte le sue molteplici attività a fianco degli ultimi e dei più deboli».