Nuovo direttore LiveSicilia, Cisal (e Forza Italia): “Auguri di buon lavoro a Puglisi e alla redazione”

PALERMO – “LiveSicilia rappresenta da anni un baluardo di libera informazione e di buon giornalismo: al neo direttore Roberto Puglisi e all’intera redazione esprimiamo i nostri auguri di buon lavoro. Palermo e la Sicilia hanno bisogno di una stampa capace di raccontare il territorio, analizzarne problemi e risorse, offrire analisi e punti di vista su quel che accade con una voce forte e indipendente. Siamo sicuri che Puglisi saprà continuare sulla strada tracciata dal fondatore Francesco Foresta e da chi ne ha raccolto nel tempo il testimone”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Nicola Scaglione e Gianluca Colombino della Cisal.

“Rivolgo al nuovo direttore di Livesicilia Roberto Puglisi i miei migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che proseguirà il lavoro svolto in tutti questi anni da una redazione attenta, puntigliosa e critica nel raccontare la vita sociale, amministrativa e politica delle nostre comunità, così come fatto dai suoi predecessori, da Francesco Foresta a Guido Monastra.” Lo dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso