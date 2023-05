Nuovo look per sei cabine elettriche con la Street art

SAN VITO LO CAPO – La Street art ha dato una nuova immagine a sei cabine elettriche ubicate a Macari, Castelluzzo e San Vito Lo Capo. E’ il risultato della partnership sottoscritta tra il Comune di San Vito Lo Capo ed E- Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, nell’ambito della terza edizione del SUA – San Vito Urban Art. Sei artisti, ciascuno con il proprio linguaggio, il proprio talento e la propria creatività, sono riusciti a trasformare le infrastrutture elettriche da anonimi luoghi di transito in vere e proprie opere d’arte che si integrano con i valori e l’identità del territorio. All’inaugurazione dei murales erano presenti il sindaco Giuseppe Peraino, l’assessore allo sport Nino Ciulla, il direttore artistico di SUA, arch. Arianna Maggio, l’ing. Alessio Moscuzza, responsabile Unità Territoriale Trapani E- Distribuzione, Pasquale Billeci, Affari Istituzionali Territoriali Sicilia-Enel Italia, Claudia Mirabella, Capo Unità Salute e Sicurezza e Ambiente Unità territoriale di Trapani, Francesco Capizzo, assistente HSE e Wanda Etiopia, in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti di Trapani.

Su ogni cabina elettrica è stata apposta una targa identificativa con un QR CODE attraverso il quale si potrà accedere alle informazioni sul murale.

San Vito Urban Art è stato patrocinato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trapani, da Inward – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, da Sikkens, in qualità di sponsor tecnico, e da Teving, con la direzione artistica dell’architetto Arianna Maggio e la collaborazione della Soprintendenza per i Beni Culturali di Trapani.

Alla terza edizione del SUA hanno preso parte gli artisti Fabio Petani, Guido Palmadessa, Alessio B, Zero Mentale, SPOS.ART e Ari.



San Vito Urban Art, giunto alla terza edizione, è un evento che punta a riqualificare attraverso la street art i luoghi pubblici, raccontare la cultura di un territorio nella sua interezza, comprese le frazioni, educare al bello, rafforzare caratteri percettivi ed identitari del contesto paesaggistico locale. La partnership con E-Distribuzione ha evidenziato l’attenzione e il legame della società con il territorio in cui le infrastrutture elettriche, nate per garantire il servizio elettrico a cittadini e imprese, diventano anche spazi artistici, coniugando i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente.