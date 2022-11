PALERMO – Un nuovo metodo a basse emissioni per recuperare i rifiuti non riciclabili meccanicamente, per la loro conversione chimica in gas da utilizzare in diversi processi industriali o come carburante a basse emissioni e per la produzione di granulato inerte residuale per l’edilizia. Questa, in sintesi, la tecnologia “Waste to Chemicals” che sarà presentata […]

PALERMO – Un nuovo metodo a basse emissioni per recuperare i rifiuti non

riciclabili meccanicamente, per la loro conversione chimica in gas da

utilizzare in diversi processi industriali o come carburante a basse

emissioni e per la produzione di granulato inerte residuale per

l’edilizia.

Questa, in sintesi, la tecnologia “Waste to Chemicals” che sarà

presentata domani mercoledì 23 novembre nel corso di un incontro

tecnico-scientifico organizzato dall’Associazione Italiana di

Ingegneria Chimica presso il Dipartimento di Ingegneria

dell’Università di Palermo con il patrocinio dell’Ordine degli

Ingegneri.

Nel corso dell’incontro, sarà affrontato il tema del ruolo della

conversione chimica nel trattamento dei rifiuti nonché i benefici

ambientali che derivano da questo processo, con esempi di iniziative

in corso sia in Italia sia in Europa, spiegando come tramite questa

innovativa tecnologia si possa dare nuova vita a rifiuti che

altrimenti sarebbero destinati alla discarica o all’incenerimento.

L’appuntamento per mercoledì 23 novembre alle ore 14.45 presso l’Aula

Capitò del Dipartimento di Ingegneria (Edificio 7, viale delle

Scienze).

Gli interventi saranno curati da Giuseppe Caputo, dell’Università di

Palermo, da Gaetano Iaquaniello dell’Associazione Italiana di

Ingegneria Chimica, da Giacomo Rispoli e Alessia Borgogna di

MyRechemical, azienda del Gruppo NextChem che ha sviluppato la

tecnologia “Waste to Chemicals”.