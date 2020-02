Nuovo microcredito facile e veloce fino a 25mila euro per giovani, startup, professionisti, autonomi e pmi

PALERMO – Nasce in Sicilia e arriva fino a Roma “Microcash”, un nuovo microcredito facile, veloce e senza garanzie aggiuntive, di importo fra 15 e 25mila euro, per giovani aspiranti imprenditori, startup, professionisti, o lavoratori autonomi che sognano l’autoimprenditoria e microimprese e cooperative fino a 10 dipendenti che devono affrontare esigenze di cassa o piccoli […]

PALERMO – Nasce in Sicilia e arriva fino a Roma “Microcash”, un nuovo microcredito facile, veloce e senza garanzie aggiuntive, di importo fra 15 e 25mila euro, per giovani aspiranti

imprenditori, startup, professionisti, o lavoratori autonomi che sognano l’autoimprenditoria e microimprese e cooperative fino a 10 dipendenti che devono affrontare esigenze di cassa o piccoli investimenti: tutti soggetti che avrebbero difficoltà a chiedere un prestito ordinario in banca.

La nuova misura a fortissimo impatto sociale è resa possibile da una inedita “task force” che vede insieme la Camera di commercio Palermo Enna, il consorzio fidi Fidimed, l’Ordine provinciale dei dottori commercialisti di Palermo, la Banca popolare Sant’Angelo e la collaborazione dell’università Lumsa.

L’iniziativa e lo sportello informativo permanente saranno presentati alla stampa martedì prossimo, 18 febbraio, alle ore 10, presso la sala convegni della Camera di commercio Palermo Enna, in via Emerico Amari, 11, a Palermo. Interverranno Alessandro Albanese, presidente della Camera di commercio Palermo Enna; Fabio Montesano, A.d. del consorzio fidi Fidimed; Fabrizio Escheri, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Palermo; Ines Curella, A.d. della Banca popolare Sant’Angelo; Giovanni Battista Dagnino, presidente del corso di laurea magistrale in Economia e Management della Lumsa; Gaetano Armao, assessore regionale all’Economia.