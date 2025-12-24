TRAPANI – Da oggi (24 dicembre) è operativo il nuovo numero del servizio di prenotazione telefonica CUP dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.
Chiamando il numero 0923 025025 si potrà parlare con operatori dedicati per prenotare le prestazioni sanitarie in modo semplice e diretto.
Il nuovo recapito si affianca ai numeri CUP già attivi 331 1402643 – 331 1402817 – 331 1402591 – 331 1402788 e nelle prossime settimane diventerà l’unico numero di riferimento per le prenotazioni telefoniche CUP.