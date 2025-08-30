Nuovo segretario e nuove commissioni al Libero Consorzio comunale di Trapani

TRAPANI – Al Libero Consorzio comunale di Trapani sono state formate 4 commissioni permanenti: Affari Generali e Bilancio, presidente Vito Milazzo, vicepresidente Francesco Foggia, componenti Walter Alagna, Giovanni Iacono Fullone, Saverio Messana, Maurizio Miceli. Lavori pubblici, Infrastrutture, Ambiente, presidente Alberto Mazzero, vicepresidente Laura Barone, componenti Francesco Foggia, Maurizio Miceli, Alessia Rizzo, Enzo Sturiano. Servizi Sociali, Scolastici, Sport e Politiche Giovanili, presidente Giuseppa Corbo, vicepresidente Walter Alagna, componenti Laura Barone, Alberto Mazzeo, Vito Milazzo, Ernesto Raccagna. Attività Produttive e Sviluppo Economico e Turismo, presidente Alessia Rizzo, vicepresidente Enzo Sturiano, componenti Giuseppa Corbo, Giovanni Iacono Fullone, Saverio Messana, Ernesto Raccagna. Ai 12 consiglieri provinciali eletti sono state assegnate due commissioni ciascuno. Il partannese Ernesto Raccagna fa parte della Commissione Servizi Sociali, Scolastici, Sport e Politiche Giovanili e Attività Produttive e Sviluppo Economico e Turismo.

Va via il Segretario generale del Libero Consorzio Fabio Martino Battista e arriva al suo posto dal primo settembre il Segretario comunale di Mazara Salvatore Pignatello.