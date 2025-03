Nuovo Vicario del Prefetto di Trapani il viceprefetto Maria Baratta

TRAPANI – Il Viceprefetto Maria Baratta ha assunto questa mattina (31 marzo) le funzioni di Vicario del Prefetto di Trapani.

Il Viceprefetto Baratta ha assunto servizio nel 2006 nella carriera prefettizia del Ministero dell’Interno, è laureata in giurisprudenza ed è abilitata all’esercizio della professione di avvocato. Originaria di Palermo, la dr.ssa Baratta proviene dalla Prefettura di Palermo, dove ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto.

La dr.ssa Baratta, nel corso della sua esperienza lavorativa, ha anche ricoperto l’incarico prima di Presidente della commissione d’accesso presso il Comune di Partinico, nonché successivamente, dopo lo scioglimento, è stata designata nell’ambito della terna commissariale per la gestione del Comune in materia di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Nella stessa giornata il Viceprefetto Aggiunto, dr.ssa Silvia Caponetto ha assunto le funzioni di dirigente dell’Area V – Protezione civile di questa Prefettura. Il Viceprefetto Caponetto proviene dalla Prefettura di Enna, dove ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto.