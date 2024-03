Obiettivo Statuto per la Consulta delle aggregazioni laicali

MAZARA DEL VALLO – Dopo la costituzione avvenuta qualche giorno addietro, la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali inizia a muovere i suoi primi passi. Si è già riunito il Consiglio della Consulta, al quale ha partecipato il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella che ha indicato le priorità di quest’anno. Tra queste c’è il completare il censimento dei gruppi, movimenti e associazioni ecclesiali presenti in Diocesi. A tal fine è stato messo a disposizione un modulo online (https://forms.gle/1kBYUcmsep2744B7A) da poter compilare. Ma tra le priorità c’è quello di redigere lo Statuto della Consulta e poi si è deciso di organizzare un meeting diocesano da tenere domenica 19 maggio a Mazara del Vallo. Durante l’incontro il Vescovo ha esortato i presenti «a essere facilitatori per tutte le aggregazioni laicali della nostra Diocesi – ha detto monsignor Giurdanella – perché possano esprimere la loro bellezza, per costruire insieme ed essere una Chiesa dove ognuno si senta accolto e apprezzato».