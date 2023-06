Occupano abusivamente un casolare. Denunciati due stranieri

CASTELVETRANO – I Carabinieri della Stazione di Marinella di Selinunte hanno denunciato due cittadini stranieri, senza fissa dimora, per il reato di invasione di terreni o edifici. I due gambiani di 42 e 22 anni avrebbero invaso un fondo agricolo con annesso casolare, in Contrada Bresciana Soprana, insediandosi all’interno abusivamente dopo lo sgombero dell’ex cementificio […]

