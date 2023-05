Oggi 29° edizione di Chiese Aperte dalle ore 10 alle ore 19

ROMA – “Oggi, Domenica 14 Maggio, in tutta Italia si svolgerà la ventinovesima edizione di Chiese Aperte, evento con il quale Archeoclub D’Italia vuole contribuire a valorizzare un patrimonio culturale meno conosciuto, con 200 aperture in numerose regioni di tutta Italia”. Lo ha annunciato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia. “Davvero fitto il calendario di eventi, […]

ROMA – “Oggi, Domenica 14 Maggio, in tutta Italia si svolgerà la ventinovesima edizione di Chiese Aperte, evento con il quale Archeoclub D’Italia vuole contribuire a valorizzare un patrimonio culturale meno conosciuto, con 200 aperture in numerose regioni di tutta Italia”. Lo ha annunciato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia.

“Davvero fitto il calendario di eventi, anche in Sicilia con apertura, ad Agrigento, della Chiesa di Maria SS. della Catena del XV secolo. A Casalvecchio, nel messinese, la Chiesa di San Teodoro del XV secolo. A Mascali, nel catanese, la chiesa della Madonna del Carmine del XVIII secolo. A Cefalù molteplici aperture con visite alla Chiesa di Maria SS. della Catena, XVIII secolo, della Chiesa di San Sebastiano del 1523, della Cappella di S. Biagio del XVI secolo, della Chiesa di Santa Maria del Gesù fuori le Mura, ricostruita nel 1681, della Chiesa di San Pasquale del XVIII secolo. Ed ancora in provincia di Siracusa, la Chiesa della Madonna delle Grazie, del XVII secolo, a Noto la Chiesa di San Pietro Martire del XVIII secolo. A Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, apertura della Chiesa Madre dedicata a Maria SS. del Rosario del XVII secolo. C’è anche Paternò, nel catanese, con apertura e visite alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, del XVII secolo. A Tripi, nel messinese, visite alla Chiesa di San Vincenzo del XVII secolo”.