Oggi (5 agosto) al Teatro Di Stefano il Sicily Jazz Concert con Lino Patruno e Mauro Carpi

TRAPANI – Il primo disco della storia del jazz fu inciso nel 1917 dalla Original Dixieland Jass Band, e la sua firma più riconoscibile era quella del trombettista Nick La Rocca, figlio di emigrati siciliani originari di Salaparuta. Da questa coincidenza, che di casuale ha poco, prende le mosse il Sicily Jazz Concert, in scena mercoledì 5 agosto alle 21 al Teatro Giuseppe Di Stefano di Trapani.

La serata segna il debutto ufficiale della L.P.F. – Lino Patruno Foundation, che ha scelto Trapani come sede amministrativa e che nasce per preservare la memoria delle radici siciliane del jazz, promuovere il patrimonio culturale dell’Isola e valorizzarne le eccellenze attraverso un linguaggio che non ha bisogno di traduzioni.

Protagonisti Lino Patruno, decano del jazz italiano, alla chitarra, al banjo e alla voce, e il violinista Mauro Carpi, affiancati da una formazione di musicisti e ospiti – quei Friends destinati a cambiare a ogni edizione – che rende la serata irripetibile. Il programma attraversa i classici del jazz delle origini, lo swing e la grande tradizione americana, alternando i brani a brevi racconti che ricostruiscono il filo tra la Sicilia e la nascita di questa musica.

Ad arricchire la serata, il collegamento in videoconferenza con Renzo Arbore, amico del jazz e della Fondazione, e con Franco Nero, vicepresidente della L.P.F., che porteranno il loro saluto al pubblico e testimonieranno il valore culturale dell’iniziativa.

Più che un concerto, un manifesto: la Sicilia che rivendica la propria parte nella storia del jazz e Trapani al centro di un progetto di respiro nazionale e internazionale.

Con Patruno e Carpi suonano Fabio Crescente al contrabbasso, Gianluca Galvani alla tromba, Calogero Marrali alla batteria e Antonella Parnasso alla voce.

L’evento si realizza con l’Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione, la Città di Trapani e l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. Media partner WestSicily TV.

Biglietti disponibili online su www.lugliomusicale.it e alla biglietteria del Teatro Giuseppe Di Stefano.