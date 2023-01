Oggi a Palermo un’iniziativa di Amnesty International a sostegno delle donne iraniane

PALERMO – Oggi, sabato 21 gennaio alle ore 18.00 in Piazza Giuseppe Verdi si terrà una mobilitazione degli attivisti siciliani di Amnesty International per esprimere solidarietà e supporto alle donne iraniane, vittime ancora più fragili all’interno del sistema sociale e politico del paese mediorientale. Com’è noto, da oltre quattro mesi le città iraniane sono attraversate […]

PALERMO – Oggi, sabato 21 gennaio alle ore 18.00 in Piazza Giuseppe Verdi si terrà una mobilitazione degli attivisti siciliani di Amnesty International per esprimere solidarietà e supporto alle donne iraniane, vittime ancora più fragili all’interno del sistema sociale e politico del paese mediorientale.

Com’è noto, da oltre quattro mesi le città iraniane sono attraversate da proteste di massa, con una grande presenza di donne e ragazze. Di fronte a queste proteste pacifiche, la repressione è violentissima: alle circa 500 vittime in piazza si sta accompagnando il ricorso alla pena di morte, con già quattro impiccagioni di manifestanti. Amnesty International continua a stare accanto alla popolazione iraniana che chiede, dopo decenni di oppressione, libertà e fine della discriminazione.