Oggi alle 16 i funerali dell’imprenditore castelvetranese Vito Radosta Chinzi

CASTELVETRANO – I funerali del noto imprenditore castelvetranese Vito Radosta Chinzi, fondatore ed animatore da oltre vent’anni del centro TRER punto di riferimento per i clienti di tutta la Valle del Belice, si terranno a Castelvetrano oggi venerdì 7 Ottobre alle ore 16.00 presso la Chiesa di San Francesco di Paola, in Piazza Josè Maria […]

CASTELVETRANO – I funerali del noto imprenditore castelvetranese Vito Radosta Chinzi, fondatore ed animatore da oltre vent’anni del centro TRER punto di riferimento per i clienti di tutta la Valle del Belice, si terranno a Castelvetrano oggi venerdì 7 Ottobre alle ore 16.00 presso la Chiesa di San Francesco di Paola, in Piazza Josè Maria Escrivà. Grazie alla sua passione, alla sua determinazione ed al suo intuito imprenditoriale, Vito Radosta Chinzi ha raggiunto significativi traguardi, sostenuto attivamente dai collaboratori e dai familiari già avviati a continuare la sua opera imprenditoriale. Lascia a 75 anni a causa di gravi problemi di salute contro cui assieme ai familiari aveva combattuto una strenua battaglia. E’ stato premiato nella Camera di Commercio di Trapani con l’Aquila d’Oro per il 50° anno di attività lavorativa. Alla famiglia Radosta Chinzi le condoglianze della Redazione di Kleos.