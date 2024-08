PARTANNA – Oggi (15 agosto) notte bianca e, in piazza Falcone e Borsellino, concerto di Elettra Lamborghini. Aperitivo alle 19 in piazza Adragna al Castello medioevale. Street food lungo via Vittorio Emanuele. Servizio navetta gratuito dalle ore 20.00 alle ore 2.00, dal parcheggio di Piazza Galileo Galilei (zona Camarro) al Castello Grifeo. Ci sono le condizioni, con questo primo grosso evento di richiamo, per la presenza di un numeroso pubblico.