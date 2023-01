Oggi alle ore 18,00 al Castello Grifeo si parla della prima donna nella storia che denunciò la mafia

PARTANNA – Appuntamento oggi (29 gennaio) alle ore 18,00 al Castello Grifeo di Partanna per parlare della prima donna nella storia che ha denunciato la mafia facendo nomi e cognomi, e del dolore di una madre che non si arrende e che lotta per la giustizia. Sarà presentata l’opera letteraria “Sciara – Prima c’agghiorna” il libro/audiolibro, (in siciliano con traduzione in italiano) scritto e interpretato da Luana Rondinelli, pubblicato da Navarra editore.

“Esserci – evidenzia l’assessore alla cultura del Comune di Partanna, Noemi Maggio – è anche un impegno all’indifferenza, è un modo culturale per lasciare il segno della presenza di chi non ci sta a subire e per dire che saremo sempre dalla parte dei giusti. Insieme per una madre che ha perso un figlio per colpa della mafia, come purtroppo molte altre hanno perso, ma che ci hanno insegnato a lottare per conquistare la dignità”.