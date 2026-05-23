Oggi (anniversario della Strage di Capaci) giornata di donazione straordinaria anche per la sezione Avis di Partanna

PARTANNA – Oggi è la prima di tre “giornate per la donazione del sangue e del plasma” istituite lo scorso anno, con decreto del presidente della Regione Siciliana, in coincidenza con il 23 maggio, il 19 luglio e il 21 settembre, rispettivamente date degli omicidi dei giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Livatino, per la promozione della vita.

La giornata di donazione di oggi, 23 maggio, è straordinaria, poiché differita rispetto al calendario programmato, ed è in onore della memoria del Giudice Giovanni Falcone, di cui, come si è scritto, oggi ricorre la scomparsa. La sede AVIS di Partanna, accogliendo l’invito del trasfusionale di Trapani, su direttiva regionale, ha svolto questa giornata di raccolta all’insegna del motto “Il sangue si dona,non si versa!”, ricordando la figura del Giudice assassinato dalla mafia assieme alla moglie e a tre agenti di scorta. Presenti nella sede cittadina dell’Avis, autorità civili militari e religiose, che hanno accolto l’invito formulato dal presidente Antonino Mangialomini a nome di tutto il Direttivo e hanno partecipato alla breve manifestazione di ricordo durante la raccolta ematica nella sede.

Il valore del dono del sangue in una giornata particolare assume maggior rilievo, questo è stato lo spirito di tale iniziativa che ha visto coinvolte varie sedi AVIS comunali in tutta la provincia e nella regione.

Il Direttivo dell’Avis di Partanna