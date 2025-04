Oggi è la Giornata Mondiale del Libro. Iniziativa dell’Accademia della Lingua Siciliana: un testo pdf in lingua siciliana in omaggio

PALERMO – Ogni anno, il 23 aprile, ricorre la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, un evento istituito dall’UNESCO nel 1995. L’obiettivo principale di questa giornata è promuovere la lettura, la pubblicazione e la protezione del copyright, sottolineando l’importanza dei libri come strumenti di crescita personale e collettiva.

La scelta della data non è casuale; infatti il 23 aprile del 1616 scomparvero tre giganti della letteratura mondiale: l’inglese William Shakespeare, lo spagnolo Miguel de Cervantes e il peruviano Garcilaso Inca de la Vega. Questo giorno è diventato un simbolo per onorare gli autori e il loro contributo alla cultura dell’Umanità.

La Giornata è celebrata con iniziative in tutto il mondo. Assume una caratteristica particolare in Catalogna, dove coincide con la festa di Sant Jordi: le strade si riempiono di bancarelle di libri e rose; i primi sono regalati dalle ragazze ai loro fidanzati, le seconde viceversa.

Anche in Sicilia ci saranno diverse iniziative locali, mentre una iniziativa online proposta dall’Accademia della Lingua Siciliana riguarderà i siciliani di tutta la Sicilia e quelli sparsi in tutto il mondo. L’Accademia invierà gratuitamente, nel rispetto delle norme sul copyright, a tutti coloro che ne faranno richiesta, un libro in formato PDF interamente scritto in siciliano.

«La letteratura in lingua siciliana è spesso poco conosciuta dagli stessi siciliani – dichiara il Presidente dell’Accademia, Fonso Genchi – e, con essa, la lingua siciliana letteraria, vera e propria lingua di koinè. L’anno scorso abbiamo omaggiato il primo volume del testo in prosa “La Storia di li Nurmanni ‘n Sicilia” di Antonio Palomes, mentre quest’anno abbiamo deciso di offrire un’altra opera scritta in ottimo siciliano: il primo volume del poema eroico “La Sicilia Liberata”, di Giuseppe Fedele Vitale, composto da ben 30.000 versi suddivisi in cinque volumi e pubblicato postumo nel 1815. Invitiamo chiunque sia interessato – conclude Genchi – a inviare un’email a accademialinguasiciliana@gmail.com per ricevere il testo».