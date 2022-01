Oggi è saltata la raccolta differenziata della plastica. Da 19 giorni salta la raccolta dell’indifferenziato

PARTANNA – Oggi, giovedì, giornata festiva dell’Epifania, è saltata la raccolta differenziata della plastica: qual è in fondo il problema? Dover ritirare il contenitore della plastica ancora pieno ed aspettare la settimana prossima per il suo svuotamento (dato che la plastica a Partanna viene raccolta con cadenza settimanale ogni giovedì), rientrerebbe nelle cose sopportabili, poiché si tratta di plastica. Il guaio peggiore riguarda, però, la raccolta indifferenziata che a Partanna si effettua ogni sabato. Per la triste consuetudine dei giorni festivi liberi e non recuperati, le festività natalizie saranno ricordate dai partannesi, oltre che per l’implacabile Covid, anche per i servizi mancati: a tutt’oggi non viene raccolta l’indifferenziata da sabato 18 dicembre 2021. Sfortuna, infatti, ha voluto, che il 25 dicembre cadesse di sabato (e quindi niente raccolta dell’indifferenziato) e che il 1° gennaio 2022 cadesse anche di sabato (e quindi niente raccolta dell’indifferenziato). Si aspetta, pertanto, con passione sabato 8 gennaio, sperando che non ci siano intoppi di altro genere. Queste assurdità di una raccolta di rifiuti che da un lato non viene ritenuta un servizio essenziale e che dall’altro è scansionata senza esaltante razionalità fanno sì che si sia verificato, ad esempio, che l’indifferenziato non sia stato raccolto a tutt’oggi da ben 19 giorni! Non sarebbe opportuno recuperare, il giorno dopo, il tipo di raccolta prevista per i giorni festivi? E non sarebbe più razionale prevedere due giorni settimanali (e non uno) per la raccolta dell’indifferenziato, come nella “inefficiente” Castelvetrano?