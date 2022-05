Oggi Festa della Mamma: “Bisogna chiedere alla politica di aumentare i congedi di maternità obbligatoria e gli sgravi fiscali ai datori di lavoro che offrono lavoro sicuro e flessibile alle mamme”

ROMA – «E’ impensabile un mondo senza la mamma: Grazie mamma, per il dono della Vita! Grazie a tutte le mamme che accolgono la vita dei futuri cittadini, che con i papà li educano all’amore incondizionato, affinché possano portare il loro contributo unico e irripetibile a tutta la società. In occasione della Festa della Mamma, che […]

ROMA – «E’ impensabile un mondo senza la mamma: Grazie mamma, per il dono della Vita! Grazie a tutte le mamme che accolgono la vita dei futuri cittadini, che con i papà li educano all’amore incondizionato, affinché possano portare il loro contributo unico e irripetibile a tutta la società. In occasione della Festa della Mamma, che si celebra oggi, 8 maggio, partono a Roma, e proseguiranno poi nelle principali città italiane, le affissioni di Pro Vita & Famiglia per celebrarla», così Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia.

«Con questo manifesto – prosegue Ruiu – vogliamo ringraziare tutte le mamme e chiedere alla politica di aumentare i congedi di maternità obbligatoria e gli sgravi fiscali ai datori di lavoro che offrono lavoro sicuro e flessibile alle mamme, così come chiediamo il quoziente familiare per la tassazione e proposte concrete per superare le difficoltà di una gravidanza inaspettata. Perché se le mamme stanno bene, tutta la società sta bene!».