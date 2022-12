Oggi, il Sindaco Alfano presenzierà al Convegno del “Nocellara Fest”.

CASTELVETRANO – Oggi, sabato 10 dicembre, alle ore 17.00 presso l’Auditorium “Ninni Fiore” della Chiesa S.Agostino di Castelvetrano, avrà luogo il Convegno “Innovazioni nella filiera olivicolo-olearia”, proposto dall’associazione Hypsas, a cui parteciperà il Sindaco della Città di Castelvetrano dott. Enzo Alfano.

L’evento è parte del “Nocellara Fest”, che si svolgerà a cavallo tra questa e la prossima settimana, in partenariato con l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano e promosso dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea.

“Si tratta di una manifestazione importante per la Città di Castelvetrano, – precisa il Sindaco Alfano – che come Amministrazione abbiamo sposato sin da subito. L’economia della nostra Città è profondamente a vocazione olearia e la promozione del prodotto deve essere necessariamente collegata ad eventi di marketing e percorsi di riscoperta della produzione della Nocellara del Belìce, da cui si ricava l’olio e l’oliva da mensa denominata “Oliva di Castelvetrano”.”

E ancora, continua il primo cittadino: “Il convegno è la prima iniziativa del “Nocellara Fest”, che saprà conciliare il valore delle tradizioni, con la cultura della Città, passando per le innovazioni tecnologiche nel campo produttivo e anche per l’enogastronomia, importante veicolo di promozione. L’invito è a venire a Castelvetrano a prender parte alle iniziative, – conclude Alfano – per riscoprire le eccellenze gastronomiche e i territori di produzione dell’olio, che possono essere attrattiva e volano per un rilancio economico.”

La partecipazione al Convegno prevede l’attribuzione di crediti per la formazione professionale continua.

Prestigiosa la rosa di relatori che interverranno al Convegno, che sarà moderato da Francesco Marino, segretario regionale “Città dell’olio” Sicilia: dott. Pietro Clemente, presidente dell’ordine degli Agronomi e dei forestali della provincia di Trapani, dott. Francesco La Croce, presidente del Distretto produttivo Oliva da tavola siciliane, prof. Nicola Francesca del dipartimento “Scienze e tecnologie agroalimentari dell’Università di Palermo, prof. Pietro Catania, ordinario di Meccanica agraria all’Università di Palermo, prof.ssa Mariangela Vallone, prof. associato di Meccanica agraria all’Università di Palermo.