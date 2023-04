Oggi l’inaugurazione del comitato elettorale di Giuseppe Peraino

SAN VITO LO CAPO – Il candidato sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, giovedì 20 aprile, a partire dalle ore 19, inaugurerà il comitato elettorale di Via Savoia, 61 (ex Ufficio Turistico Comunale). Sarà occasione anche di presentazione della lista civica in appoggio al candidato sindaco Giuseppe Peraino “Castelluzzo, Macari e San Vito […]