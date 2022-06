Oggi Notte dei Santuari

PALERMO – Oggi, Mercoledì 1 giugno 2022 alle ore 20.30 il Santuario di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino di Palermo si unirà in comunione con tutti i santuari d’Italia per La Notte dei Santuari. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Nazionale Tempo libero Turismo e Sport della CEI – Conferenza Episcopale Italiana per mettere in risalto il grande […]