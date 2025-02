Oggi presentazione a Trapani della candidatura Unesco Saline di Sicilia domani a Trapani

PALERMO – Oggi, mercoledì 12 febbraio, alle ore 16, presso la Camera di commercio di Trapani, in corso Italia, 26, sarà presentato in anteprima il progetto, già trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di candidatura delle “Saline di Sicilia” al programma “MAB”dell’Unesco.

L’iniziativa, promossa da Unioncamere Sicilia, che mira a coniugare tutela ambientale e valorizzazione delle risorse del territorio in chiave sostenibile per l’allungamento della stagionalità turistica, sarà illustrata dai rappresentanti del Comitato promotore (l’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente; la Camera di commercio che svolge la funzione di Segretariato del Comitato; i Comuni coinvolti territorialmente dalle Riserve, cioè Trapani, Paceco, Misiliscemi e Marsala; il Libero consorzio di Trapani che gestisce la Riserva regionale delle Isole dello Stagnone di Marsala; e il Wwf che gestisce la Riserva regionale delle Saline di Trapani e Paceco), nonché dall’esperto di candidature Unesco Giorgio Andrian, dal coordinatore

nazionale dell’Associazione Mirabilia Network, Vito Signati, e dall’amministratore della Logos, Toti Piscopo.