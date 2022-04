Oggi raccolta alimentare e di prodotti per l’igiene personale in favore dei profughi ucraini

PARTANNA – Oggi, Lunedì 11 aprile presso la sede della Crocerossa (sede ex mercato agro-alimentare – di fronte Gioia & Sieli ) dalle ore 15:00 alle ore 17:00 si terrà una raccolta alimentare in favore dei profughi ucraini presenti a Partanna. Inoltre si effettuerà una raccolta dì prodotti per l’igiene personale (spazzolini, dentifrici, shampoo, assorbenti, […]

PARTANNA – Oggi, Lunedì 11 aprile presso la sede della Crocerossa (sede ex mercato agro-alimentare – di fronte Gioia & Sieli ) dalle ore 15:00 alle ore 17:00 si terrà una raccolta alimentare in favore dei profughi ucraini presenti a Partanna.

Inoltre si effettuerà una raccolta dì prodotti per l’igiene personale (spazzolini, dentifrici, shampoo, assorbenti, bagnoschiuma, sapone per le mani, detergenti e detersivi vari …..).

Si prega dì darne ampia diffusione.

Ricordiamo, inoltre, per chi volesse fare una donazione in denaro, le seguenti coordinate bancarie: IT 11 N 05216 81830 000000005259. Causale bonifico: Donazione Emergenza Ucraina Credito Valtellinese S.p.A Agenzia di Castelvetrano.