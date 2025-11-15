Oggi Sabato 15 novembre Trapani ricorda don Oreste Benzi

TRAPANI – Sabato 15 novembre 2025 a Marausa, alle porte di Trapani, si terrà un evento su don Oreste Benzi, il sacerdote degli ultimi, inventore delle case famiglia e fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. L’evento “Don Oreste: infaticabile artigiano di condivisione e sinodalità” inizia alle ore 18 con la messa presso la chiesa dell’Immacolata Concezione della frazione Marausa del comune di Misiliscemi. A seguire alle ore 19:30 sarà proiettato il film “Solo cose Belle”, una commedia con protagonista una casa famiglia e un sindaco. Si continua con un breve docu-film sulla vita di don Oreste Benzi, figura amatissima anche nel Trapanese per l’impegno verso i più fragili, per concludere con una testimonianza ed un momento di convivialità. L’evento è promosso nell’ambito delle celebrazioni nazionali per il Centenario della nascita di don Benzi; è un momento di memoria, testimonianza e condivisione dedicato al fondatore della Comunità.