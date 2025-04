Oggi saranno eletti il presidente del Libero Consorzio comunale di Trapani e 12 consiglieri provinciali

TRAPANI – Si voterà solo oggi 27 aprile dalle 8,00 alle 22,00 nella sede della Prefettura per l’elezione del presidente del Libero Consorzio comunale di Trapani e dei 12 consiglieri provinciali. Analogamente avverrà per le altre province siciliane tranne che per le città metropolitane (Catania, Messina e Palermo) dove non si voterà per il presidente perché il sindaco di queste città è anche il presidente della provincia. Lo spoglio è fissato per la giornata di domani, lunedì 28 aprile, quando si sapranno i risultati. Sono elezioni di secondo livello: a segnare le due schede elettorali (una per il presidente e una per i consiglieri) saranno, infatti, solo i sindaci e i consiglieri comunali dei paesi della provincia che voteranno con voto ponderato, cioè “conteranno” di più, secondo parametri definiti, quelli provenienti da paesi con più abitanti.

I candidati alla provincia di Trapani sono il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, sostenuto dal centrodestra con 42 consiglieri candidati (quelli di Partanna sono Antonina Adriana Mendolia, Anna Valeria Accardo, Giovanni Lo Piano Rametta) e il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci sostenuto da una lista civica con 10 candidati consiglieri (quello di Partanna è Ernesto Raccagna) e dal centrosinistra. Dei 52 candidati a consigliere provinciale, come si è detto sopra, solo 12 saranno gli eletti.