Ogni venerdì, sabato e domenica ingresso al Parco archeologico di Selinunte dalle 19.30 a mezzanotte

SELINUNTE – Un parco archeologico che dimostra una veste multitasking, adatta ad ogni gusto, dal semplice appassionato che vuole visitare l’area archeologica più vasta d’Europa, all’amante delle sonorità sperimentali, a chi invece si allontana dalla soffocante calura siciliana e cerca refrigerio scoprendo i templi al chiar di luna, magari fermandosi ad ammirare le straordinarie ed imponenti macchine che, in scala reale e veritiera, raccontano i processi di costruzione. Entrare nel parco archeologico di Selinunte vuol dire immergersi in una natura incontaminata, dove l’uomo è presente, sì, ma con attenzione: di giorno, con i templi che si stagliano nella luce, di notte per lasciarsi avvolgere da profumi improvvisi, mentre gli stessi templi emergono dal buio e il mare in sottofondo, c’è ma non si vede.

I weekend sono veramente da non perdere: ogni venerdì, sabato e domenica di luglio si potrà entrare a Selinunte dalle 19.30 a mezzanotte (ultimo ingresso alle 23). Alle 21,30 si potrà partecipare alla visita guidata di CoopCulture, i visitatori si incammineranno verso la Collina Orientale per ascoltare mitologia, storia e aneddoti sulla fondazione e lo sviluppo della città, nemica da sempre della vicina Segesta. E’ solo uno spunto, ma le guide lo raccoglieranno per descrivere i tre templi maggiori: il Tempio E o Heraion, il Tempio F, e il Tempio G; e accanto, come non notare le macchine in scala reale, della mostra “Ars Aedificandi” di MondoMostre che raccontano i processi costruttivi dell’antichità. Al Baglio Florio invece, già da domani (15 luglio) prende il via per due weekend il Selinunte Mediterraneo Festival di Curva Minore: si inizia con il quartetto TellKujira, una sorta di rock band in forma di quartetto classico; sabato sarà la volta di Luca Tilli e Sebi Tramontana, un duo specialista nelle improvvisazioni d’avanguardia, e a seguire, Soundpainting, l’arte della composizione istantanea, inventata dal compositore newyorkese Walter Thompson. Domenica, sotto il Tempio di Hera, alle 19,30 il festival offrirà ai visitatori del Parco, un recital di uno dei più giovani e interessanti trombettisti e compositori italiani, Gabriele Mitelli, con il batterista Cristiano Calcagnile. Alle 21,30 il concerto dei Pipeline 8.

Biglietto: la visita in notturna al Parco archeologico di Selinunte costa 10 euro (gratuita per i bambini fino a 4 anni e 4 euro fino a 17 anni) più l’ingresso al Parco. www.coopculture.it.

SELINUNTE MEDITERRANEO FESTIVAL . Info e prenotazioni: 0923.1990030, dal martedì alla domenica 10-16

Ingresso ai concerti 10 euro/8 euro più ingresso al parco. Per i doppi concerti del 16 e 23 luglio ingresso 15/11 euro

Tutti i concerti si svolgeranno al Baglio Florio e avranno inizio alle 21.30; eccetto il concerto (gratuito per i visitatori del Parco) di domenica 17 che si svolgerà dalle 19.30 vicino il Tempio E.

www.coopculture.it . Gli spettatori potranno acquistare in biglietteria il servizio di navetta fino a Baglio Florio. Ticket: 1,50 euro a tratta.