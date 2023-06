Olimpiadi della Costituzione all’I.C. Lombardo-Radice

CASTELVETRANO – Per dare l’adeguata attenzione alla Festa della Repubblica, l’Istituto all’interno delle attività di Educazione Civica dedica particolare spazio alla conoscenza della Costituzione Italiana ed agli eventi che hanno condotto alla creazione della Repubblica ed all’approvazione della madre di tutte le leggi e nello specifico introduce gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria alla conoscenza de I Principi fondamentali della Costituzione, mentre gli alunni delle classi prime e seconde della Secondaria di Primo grado studiano rispettivamente la Parte prima, comprendente Diritti e doveri dei cittadini e la Parte seconda, relativa all’Ordinamento della Repubblica.

A conclusione dell’attività di studio si svolge un concorso interno “Le Costituzionaliadi” giunto alla IV edizione, ovvero le Olimpiadi della Costituzione, divenute ormai un atteso appuntamento annuale per l’Istituto, in cui le classi partecipanti, con squadre composte da cinque alunni per classe, si confrontano in un concorso a quiz, ad eliminazione diretta, tramite la piattaforma Kahoot.