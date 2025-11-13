Oltre 30.000 visitatori a Sherbeth 2025: il futuro del gelato artigianale è legato ancora a Palermo

PALERMO – Si è conclusa lunedì (10 novembre) a Palermo la diciassettesima edizione di Sherbeth, il Festival Internazionale del Gelato Artigianale, che anche quest’anno ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento mondiale per la gelateria d’autore.

Oltre 30.000 visitatori hanno animato Piazza Verdi, di fronte al Teatro Massimo di Palermo, degustando più di 2.000 chilogrammi di gelato prodotti dai maestri gelatieri provenienti da ogni parte del mondo.

A conquistare il titolo di Miglior Gelatiera Sherbeth 2025 è stata Sylvia Chao, artigiana proveniente da Taiwan e prima donna a vincere il concorso internazionale “Francesco Procopio Cutò”. Con il suo gusto “Luce d’Oolong”, ispirato ai profumi del tè taiwanese, Chao ha incantato pubblico e giuria.

Il concorso ha visto i componenti della giuria tecnica e critica impegnati in una degustazione al buio dei 50 gusti inediti proposti dai maestri gelatieri, dalle 10 del mattino fino al tardo pomeriggio di lunedì 10. Una sfida di talento e creatività, combattuta fino all’ultimo gusto, caratterizzata da diversi ex aequo, a dimostrazione dell’altissimo livello del confronto.

Tra le proposte più sorprendenti:

Il gelato alla pala di fico d’India del maestro gelatiere Pierpaolo Portogallo, realizzato durante il talk “L’estetica del gelato: forme, colori, esperienze”.

Il gelato di ricotta forte con aglio fermentato, menta e black lime, della maestra gelatiera Chiara Spalluto, servito con una riduzione di pomodoro su pane croccante, che ha reinterpretato i sapori della tradizione pugliese in chiave contemporanea. Una creazione, realizzata durante il talk “Gelato sottovuoto”.

Il gelato allo stracotto, preparato da Stefano Guizzetti durante il talk realizzato con il Consorzio Tutela Aceto Balsamico, per valorizzare il gelato come elemento gastronomico.

Il gelato alle foglie di vite della maestra gelatiera Beatrice D’Arcangelo, servito insieme al piatto “Nascita, vita e morte dell’uva” della chef stellata Cristina Bowerman.

L’appuntamento è già fissato per novembre 2026, con una nuova edizione pronta a raccontare, ancora una volta, il futuro dolce e creativo della gelateria d’autore.