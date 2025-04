Oltre 400 atleti alla Maratonina Partanna-Selinunte

PARTANNA – Nella splendida cornice della valle belicina dove terra, mare e cultura si intrecciano, ha preso vita la prima edizione della Maratonina Partanna-Selinunte. Il percorso, che ha condotto i corridori fino al magnifico Tempio di Hera, ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti pronti a mettersi alla prova sui 21,097 km.

A conquistare il primo posto è stato Daniele Barresi, che ha tagliato il traguardo col tempo di 1:18:20. A pochi secondi di distanza, Giuseppe D’Agostino ha chiuso la gara in 1:18:26, mentre Roberto Genovese ha completato il podio con un rispettabile 1:18:29. Sul fronte femminile, Maria Grazia Bilello si è distinta con un eccellente tempo di 1:28:56.

L’evento è stato caratterizzato da un’atmosfera gioiosa e coinvolgente, arricchita dalla presenza di alcuni nomi illustri dello sport. Tra i partecipanti c’erano leggende come Mauro Prosperi, medaglia d’oro olimpica nel Pentathlon Moderno a Los Angeles nel 1984; Giacomo Leone, che ha trionfato nella maratona di New York nel 1996; Denis Curzi, campione nazionale di Maratona, Antonino Liuzzo, campione mondiale master indoor 3000 nel 2023 e Renato Adamo, pluricampione paralimpico.

Roberto Ingoglia, presidente dell’associazione Nati Stanchi Runners, ha espresso grande soddisfazione per l’entusiasmo dei partecipanti e del pubblico presente. L’affetto e il supporto degli spettatori hanno reso evidente quanto questo evento fosse atteso dalla comunità locale.

La Maratonina Partanna-Selinunte non si è limitata a essere una semplice competizione; è stata una vera e propria festa per il territorio e per tutti coloro che vi hanno preso parte. In questo angolo d’Italia si è scritta una pagina significativa nella storia dello sport trapanese.

Ora non ci resta che aspettare la prossima edizione, con la certezza che la passione per la corsa continuerà a brillare forte nella nostra terra.

Stefano Caruso