Oltre 5 milioni di euro dalla Regione per interventi di edilizia scolastica in due scuole di Partanna

PARTANNA – Importante notizia relativa al l’edilizia scolastica per la città di Partanna. Tra le 44 opere selezionate da realizzare in Sicilia entro il 2025 con i fondi del Pnrr, infatti, due sono relative al Comune amministrato dalla Giunta Catania.

La Regione Siciliana ha presentato al Ministero dell’Istruzione l’elenco degli interventi coerenti con le finalità e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in linea con quanto richiesto dal “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” procederà con i finanziamenti dopo il monitoraggio dell’assessorato regionale dell’Istruzione fatto tra i Comuni per raccogliere i progetti già cantierabili nell’ambito della Programmazione triennale regionale.

Si tratta complessivamente di lavori per opere di adeguamento o miglioramento sismico con vario indice di rischio, interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza.

Queste le due scuole di Partanna, per un importo complessivo di circa 5 milioni e 500 mila euro: Scuola Secondaria 1 Grado di Via Trieste, intervento di riqualificazione dell’edificio scolastico I.C.S. “Rita Levi Montalcini” ai fini dell’efficientamento energetico, messa in sicurezza, adeguamento di tutti gli impianti ai fini dell’agibilità dell’edificio della Scuola Media denominato Amedeo di Savoia Aosta. L’importo specifico è di € 2.996.865,00; plesso di via Molinari La Grutta, lavori di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell’agibilità, nonché interventi finalizzati all’efficientamento energetico oltre a interventi che mirano a migliorare la fruibilità delle aree interne a soggetti diversamente abili della scuola elementare denominata Collodi, per un importo di € 2.479.732,00.

Soddisfazione per l’importante finanziamento ha espresso il sindaco di Partanna, on. Nicolò Catania.