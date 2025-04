Oltre diecimila contrattazioni, volumi di scambi a 2 milioni di euro. Numeri record per la 27esima edizione di Travelexpo

TERRASINI – La 27esima edizione di Travelxpo-Borsa Globale dei Turismi ha battuto tutti i record delle precedenti edizioni. Al CDS

Città del mare di Terrasini hanno partecipato circa cento imprese nazionali ed estere, fra cui ben 12 compagnie aeree, e circa mille

operatori turistici professionali siciliani. Ogni impresa ha avuto modo di intrattenere in media cento contrattazioni, per un totale di oltre 10mila contatti d’affari e un volume totale delle contrattazioni di oltre 2 milioni di euro.

Unanime la soddisfazione espressa dai partecipanti, innumerevoli i commenti positivi e i giudizi di accresciuta credibilità e affidabilità sullo standing internazionale per questa manifestazione che “non è una

fiera – ha sottolineato a chiusura dell’evento il patron Toti Piscopo – ma un format unico al mondo ed esclusivo, che si distingue non tanto per la quantità dei numeri, quanto per il livello e lo spessore dei partecipanti e la qualità degli approfondimenti di politica turistica proposti. In questo quadro si inserisce anche l’altissimo livello di gradimento che ha registrato il tema della Civiltà del viaggio, che sarà ripreso e ampliato nei prossimi appuntamenti”.

Particolarmente apprezzati, soprattutto dai tantissimi utenti collegati in diretta sui canali social e sulla homepage di Travelnostop.com, i

panel finali sugli strumenti di finanza agevolata per il settore turistico.

Il prossimo appuntamento è fissato per il prossimo 27 settembre in occasione della Giornata mondiale del Turismo, per la quale Piscopo promette un programma “eclatante”, mentre per la 28esima edizione di Travelexpo-Borsa Globale dei Turismi nella primavera del 2026, in concomitanza con il 20esimo compleanno di Travelnostop.com, sono già in

preparazione “grandi sorprese”.