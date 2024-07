Omaggio a Paolo: cambio di location. La manifestazione si svolgerà giovedì 18 e venerdì 19 luglio nel Chiostro di San Domenico

TRAPANI – A causa dell’indisponibilità della Casina delle Palme per questioni sanitarie, comunicata ai referenti delle associazioni organizzatrici da parte del Comune di Trapani solo pochi istanti fa, l’evento “Omaggio a Paolo 2024 – Festival della legalità” che si svolgerà domani, giovedì 18 e venerdì 19 luglio cambia location.

Tutte le attività, infatti, si spostano al Chiostro di San Domenico, presso l’omonimo complesso.

Non subisce modifiche il programma della manifestazione. Giovedì 18 luglio la serata, dalle ore 21, sarà dedicata al talk “Trapani contro le mafie. Il riscatto di un territorio attraverso Cultura, Impresa e Sport” con la partecipazione di esponenti e protagonisti del mondo dell’impresa, della cultura, dello sport e delle istituzioni. Presenta e modera il giornalista de Il Sole 24 Ore Nino Amadore.

Venerdì 19 luglio, giorno del 32° anniversario della morte di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, la Casina delle Palme ospiterà a partire dalle 21.00 il “Concerto Live Music in ricordo di Paolo e gli agenti della scorta”. Si alterneranno sul palco il comico palermitano Chris Clun e la musica degli Altura Live Band e dei Foreway. La serata sarà presentata da Vittoria Abbenante.

Forte è il rammarico da parte dell’Associazione Alphaomega e dell’Istituto Nova Civitas per non poter svolgere l’evento come programmato ma è consapevole che ciò non rallenterà la voglia di dire “no” alla mafia.