On. Catania: Porto di Marsala, “collaborazione fattiva con assessore Aricò”

PALERMO – «Oggi registriamo un risultato della collaborazione fattiva per il territorio con l’Assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò negli interessi dei reali bisogni del territorio trapanese». Lo dice il deputato regionale Nicolò Catania, vice capogruppo Fratelli d’Italia all’Ars, dopo aver saputo dall’assessore Aricò dell’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza del porto di Marsala. «Da anni la questione del porto di Marsala è rimasta al palo e ora, grazie al Governo Schifani, ci si muove per metterlo in sicurezza, ha aggiunto Catania. Lo stesso interesse per la risoluzione delle criticità l’assessore Alessandro Aricò lo ha dimostrato per il porto di Marinella di Selinunte, nel quale sono stati già effettuati un primo sopralluogo e una prima conferenza di servizio in Assessorato. Gli uffici sono al lavoro per predisporre un intervento urgente nel porto utilizzato dai pescatori selinuntini», ha aggiunto il deputato Nicolò Catania che segue con attenzione la questione del porto di Marinella di Selinunte. Nell’ambito della rete portuale della provincia di Trapani l’Assessorato guidato da Aricò, grazie ad alcuni fondi stanziati con un emendamento proposto anche dall’onorevole Catania, interverrà sul porticciolo San Vito di Mazara del Vallo. «Affronteremo anche le criticità legate al porto di Mazara del Vallo, sul quale c’è l’interesse alla risoluzione», ha concluso Catania.