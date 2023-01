On. Catania: “Qui non siamo cittadini di serie B. Oggi il Belice ha bisogno di un sostegno statale energico” .

PARTANNA – L’on. Nicolo’ Catania interviene, nel 55esimo anniversario del terremoto del Belice, sulla questione dei finanziamenti ottenuti dai paesi del Belice: “Lo Stato non può trattare in maniera differente nord e sud. La Valle del Belice ha avuto assegnato un finanziamento complessivo in 55 anni che rappresenta un terzo di quanto è stato dato […]

PARTANNA – L’on. Nicolo’ Catania interviene, nel 55esimo anniversario del terremoto del Belice, sulla questione dei finanziamenti ottenuti dai paesi del Belice:

“Lo Stato non può trattare in maniera differente nord e sud. La Valle del Belice ha avuto assegnato un finanziamento complessivo in 55 anni che rappresenta un terzo di quanto è stato dato al Friuli Venezia Giulia in 7 anni. Qui non siamo cittadini di serie B. Oggi il Belice ha bisogno di un sostegno statale energico.

Oggi e domani nella Valle del Belice sono in programma le celebrazioni per il 55° anniversario del sisma che ha colpito parte della Sicilia Occidentale nel 1968. La ricostruzione è ancora un capitolo aperto. Lo Stato sembra essersi dimenticato di questo territorio da troppi anni nulla è più previsto come finanziamento. Insieme a tutti i sindaci interessati dalla ricostruzione abbiamo ridotto un elenco di opere pubbliche che lo Stato aveva preparato. Oggi c’è la necessità di chiudere in fretta la ricostruzione.

Domani, alle ore 10.30, parteciperò alla santa messa commemorativa che verrà celebrata dal Vescovo di Mazara del Vallo monsignor Angelo Giurdanella nella chiesa madre di Partanna”.