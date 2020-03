On. Giorgio Assenza: Umanità e buon senso in tempi di Coronavirus

COMISO – Una riflessione personale e politica inviataci dal deputato regionale Giorgio Assenza, presidente del Collegio dei Questori dell’Assemblea Regionale Siciliana. In queste giornate in cui quasi chiunque, troppo spesso a sproposito, ritiene di poter dare sfogo sui social alle proprie angosce, alle paure, alla rabbia, alla disperazione e talvolta, fortunatamente, anche alle speranze, ho […]

COMISO – Una riflessione personale e politica inviataci dal deputato regionale Giorgio Assenza, presidente del Collegio dei Questori dell’Assemblea Regionale Siciliana.

In queste giornate in cui quasi chiunque, troppo spesso a sproposito, ritiene di poter dare sfogo sui social alle proprie angosce, alle paure, alla rabbia, alla disperazione e talvolta, fortunatamente, anche alle speranze, ho finora ritenuto di non aggiungere la mia modesta voce a quella di tanti. Alcuni avvenimenti degli ultimi giorni mi fanno però pensare che si stia veramente smarrendo il senso di Umanità (con la maiuscola) e la ragionevolezza che devono contraddistinguere sempre una Comunità:

– Ieri (28 marzo), una mamma allarmata mi ha telefonato raccontandomi che il figlio, studente a Pisa, dopo aver diligentemente ottemperato all’invito di non rientrare in Sicilia, rimasto solo e sofferente per una patologia importante – che nulla ha a che fare con la pandemia in corso – e per la cui cura è previsto un adeguato trattamento terapeutico a Ragusa, era stato bloccato all’aeroporto nonostante fosse munito dell’autocertificazione e della documentazione medica necessaria.

– Questo episodio si aggiunge ai tanti che hanno visto involontari protagonisti molti studenti siciliani che si trovavano all’estero per i corsi Erasmus o in norditalia quando si sono trovati con università e convitti chiusi; ancor peggiore la sorte di tanti lavoratori oggi con fabbriche e foresterie serrate. Fra questi ultimi, in troppi, la maggior parte di essi non è già in grado di continuare a pagare l’affitto e di disporre del necessario per la sopravvivenza quotidiana. E io non vedo oggi, al di là dei proclami, uno Stato in grado di sopperire a tali esigenze.

– Del pari, nonostante faccia perfino “colpo” la facile demagogia di qualcuno, devo dire che l’immagine di qualche giorno fa di una Villa San Giovanni trasformata in campo profughi per siciliani cui veniva impedito di traghettare mi ha profondamente addolorato.

Accetto critiche ma devo dire a voce alta che una norma che non preveda tra le ragioni che consentono lo spostamento l’esigenza del rientro nella propria residenza o domicilio è per me una barbarie, prima di essere assolutamente illegittima come in effetti è. Altra cosa è, naturalmente, il divieto sacrosanto di spostamento per i soggetti positivi, anche se asintomatici, e l’obbligo per tutti coloro che rientrano in Sicilia di registrarsi e di rispettare rigorosamente l’isolamento per il periodo di quarantena.

On. Giorgio Assenza