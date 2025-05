ROMA – On line il bando del concorso pubblico per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, aperto ai/alle cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai/alle volontari/e in ferma prefissata delle Forze Armate. In particolare i posti saranno così suddivisi, anche per le modalità di selezione:

per esame, 2517 posti, riservati ai/alle cittadini provenienti dalla vita civile, in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato;

per esame e titoli, 2059 posti riservati ai/alle volontari/e in ferma prefissata delle Forze Armate;

per esame, 41 posti riservati a chi abbia l’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca).

Per candidarsi è necessario avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione all’Università; possesso delle qualità di condotta previste dal bando; efficienza fisica e idoneità fisica, psichica ed attitudinale per l’espletamento dei compiti connessi alla qualifica; per i/le volontari/e delle Forze armate in congedo, aver completato un anno di servizio continuativo.

Il termine per candidarsi è il 22 maggio 2025.