“Onde”, il nuovo singolo de “Lo Straniero”

TRAPANI – Esce oggi “Onde” il nuovo singolo del rapper Lo Straniero, prodotto da Try Harder. Il brano è un mix tra racconto diretto e narrazione esterna di quello che è la situazione dei migranti: un viaggio della fortuna dove si scappa dalla fame, dalla guerra, dalla violenza per mettersi su una barca nella speranza di una vita migliore, pur sapendo che potrebbe essere la fine.

«Onde – spiega Lo Straniero – è il racconto della disperazione e delle sofferenze di chi non ha nulla, di chi si ritrova in mezzo al mare senza nessuno aiuto; ma anche di chi, una volta arrivato in Italia, incontra odio e difficoltà e comunque rimane bloccato in un mare di xenofobia e indifferenza, sfruttato come manodopera a basso costo e trattato come un animale in un centro di allevamento intensivo».

La produzione del singolo, dalla registrazione al video, è a cura di HomeMade Records, collettivo indipendente fondato dagli stessi Lo Straniero e Try Harder, entrambi artisti trapanesi con parecchie collaborazioni alle spalle e con l’idea di fare musica libera senza nessun vincolo.

Lo Straniero, all’anagrafe Gaetano Napoli, 27 anni, non è nuovo a tematiche sociali ed in prima persona si è recato come volontario in Siria del Nord per dare il proprio contributo e sostegno alla popolazione che cerca di ricostruirsi un’esistenza libera dall’Isis, vendendo con i propri occhi la devastazione e gli effetti della guerra che spingono tante persone a fuggire.

Try Harder, nome di battesimo Alessandro Stabile, classe 1994 è un produttore Hip Hop e videomaker che conta numerose produzioni per artisti siciliani e non.

La regia del video è curata sempre da Lo Straniero e da Try Harder, quest’ultimo si è anche occupato del montaggio e dell’editing oltre che essere il produttore della strumentale.

Link yt video: https://youtu.be/vTnWTK_X5oE