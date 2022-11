Open Day all’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo: la scuola che valorizza i talenti

CASTELVETRANO – Grande partecipazione e affluenza per gli Open Day che si sono tenuti nel mese di Novembre e più nello specifico il 9 e l’11 presso i plessi di Scuola dell’Infanzia e Primaria Lombardo Radice e Verga e il 15 ed il 18 presso i plessi di Scuola Secondaria di I grado Medi e Pappalardo.

L’idea di aprire le porte delle scuole in vista delle iscrizioni per l’a.s.2023/2024 che inizieranno nel mese di Gennaio 2023, nasce dall’esigenza di condividere con le famiglie e gli studenti dei momenti di lavoro con vere e proprie simulazioni delle lezioni, la visita finalizzata alla conoscenza diretta degli ambienti, degli insegnanti, del Piano dell’offerta formativa e di avere un “assaggio” dell’organizzazione, delle attività e dei laboratori.

L’open day si trasforma quindi in una festa della scuola che coinvolge in orario pomeridiano, in modo che le famiglie possano parteciparvi, studenti, docenti e personale per mostrare a tutti la professionalità e l’entusiasmo che animano ogni giorno i docenti e percepire il clima accogliente delle classi.

Infatti, non a caso, le guide, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria, sono stati gli studenti attualmente frequentanti che, come tutor, hanno coinvolto i prossimi allievi in quello che fanno abitualmente, differenziato per difficoltà a seconda dell’ordine di scuola, come gli esperimenti scientifici dal semplice al complesso, le prove e le coreografie ginnico-sportive, la programmazione digitale con piccoli robot da loro creati, le esperienze di pedagogia del patrimonio artistico- culturale, le performance teatrali, artistiche, musicali e poetiche, le attività previste dal Programma Erasmus+, quelle linguistiche e quelle manipolative e di scrittura creativa.

Nel plesso Pappalardo inoltre è stata presentata l’eccellenza rappresentata dall’Indirizzo Musicale, unico nella città, che consente agli alunni, gratuitamente perché all’interno del curricolo scolastico, di avere la guida di maestri per apprendere la tecnica esecutiva ed espressiva di strumenti quali il violino, la chitarra, il pianoforte, il flauto traverso e di far parte di una grande orchestra scolastica, che da anni supera il numero di 80 elementi.

Il successo di pubblico consente di ben sperare che il messaggio divulgato dagli allievi e dai docenti abbia raggiunto tutti e li abbia lasciati con un bel ricordo di un Istituto che presta molta attenzione alle attività curriculari, approfondite con quelle di arricchimento dell’offerta formativa, un’apertura al territorio che non perde mai di vista i traguardi fondamentali dell’istruzione e della formazione del primo ciclo.

Gli open Day si sono conclusi con la voglia di essere, a loro volta, prossimi protagonisti di quelle esperienze ed un messaggio unico e condiviso “Arrivederci a Settembre 2023”.